Ajo njihet për aventurat dhe çmenduritë e saj. Edhe këtë fundvit s’kishte si të ndodhte ndryshe.

Bleona Qerreti ka zgjedhur ta përcjellë vitin e vjetër dhe të presë të riun me bikini në mes të borës.

Përmes një video që ajo ka postuar në Instagram, Bleoan shfaqet me bikini të kuqe, bashkë me një mikeshën e saj teksa uron vitin e ri dhe argëtohet në mes të të ftohtit të borës në Sankt Moritz.

Shihni për më tepër çmendurinë e radhës së Bleonës.