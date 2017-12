Bushati uron Vitin e Ri me një mesazh për integrimin: 2018 do jetë vendimtar për ne!

Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka uruar të gjithë shqiptarët për festën e Vitit të Ri përmes një mesazhi kah integrimit europian të Shqipërisë, pasi vitin e ardhshëm, ardhmëria europiane e vendit do të jetë më afër se kurrë ndonjëyerë në këto 27 vite pluralizëm.

Bushati shprehet se 2017 ishte një vit i suksesshëm, por 2018 do të jetë viti vendimtar, ku Shqipëria do të përballet më në fund me mundësinë e artë të kalimit më pranë të familjes europiane.

Për më tepër ndiqni videomesazhin e Bushatit: