Berisha i heq vizën Bashës: Mbështes shkarkimin e tij nëse e kërkon baza

Ish-kryeministri Sali Berisha ka qenë i ftuar në ABC News, me Mirela Milorin, ka folur për 27 vjetorin e PD, për zërat kundër në parti dhe për zërat që flasin për shkarkimin e Bashës nga baza. Sipas Berishës, nëse baza do të kërkonte që shkarkonte Bashën ai do ta mbështeste këtë vendim.

Pjesë nga Intervista

Nëse do të kishte një kërkesë për largimin e kryetarit të PD-së, ju me kë do ishit?

Berisha: Nëse do ta kërkonte baza, unë jam me bazën. Tani do të tregoj diçka. Njëri prej bashkëpunëtorëve të afërt, thotë se nuk e donte Berishën, donin të shpëtonin prej tij, por problemi ishte se ai sa dilte në bazë, baza ndizej flakë prej tij. Unë gjithmonë kam qenë me bazën.

E do baza Bashën…

Berisha: Ishte një proces votimi. Të marrim edhe anën që nuk ishte një proces i rregullt. Patëm një kandidat rival, që bëri një fushatë të qytetëruar dhe reale, të civilizuar reale dhe politike. Ky kandidat e uroi fituesin. Pashë edhe problemet që kishte, ai ajo që ndodhi në Korçë, apo edhe të tjera probleme. Por nuk mund të mohohet se nuk pati një pjesëmarrje të gjerë. Votat u ndanë mes dy kandidatëve. Nuk gjykoj se është i frytshëm sulmimi i një procesi nga jashtë, pa marrë pjesë.

Zëra nga PD thonë se Basha po e ndan PD-në për interesat e tij…

Berisha: Kritikët e Bashës, dhe kanë të drejtë, ia kam thënë edhe Bashës që janë hequr nga lista në kundërshtim me statutin. Në këtë kontekst, këta duhet të ia adresonin forumeve të partisë. Ata nuk iu adresuan. Të gjithë kemi ndonjë gabim, e Basha më shumë, duhet të bëjnë analiza objektive, reale. Marrëdheniet e mia janë të ngrira në 22 korrik 2013. Aty janë ngrirë. Në këtë kontekst është koha për të marrë përgjegjësitë për forumet që kemi, qëë forumet të funksionojnë si duhet. Statuti të funksionojë si duhet.