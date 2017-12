EMRI/ Arrestohet në Tiranë 27-vjeçari i kërkuar për vrasje në tentativë

Tweet on Twitter

Policia e Tiranës ka arrestuar një 27-vjeçar të shpallur në kërkim për një plagosje me armë të ndodhur në 11 Korrik në kryeqytet.

Blutë e Policisë bëjnë me dije se në pranga ka rënë Ali Mena, ndaj të cilit Gjykata e Tiranës ka vendosur arrest me burg në mungesë për vrasje me paramendim të mbetur në tentativë dhe armëmbajtje pa leje.

Pesë muaj më parë, në rrugën “Sabaudin Grabani” pas një konflikti të çastit midis shtetasve A.F. dhe E.F., me shtetasit Ali Mena e Xh.V., ka ngelur i plagosur me armë zjarri Xh.V.