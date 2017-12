Ambasada e SHBA: Dënojmë dhunën te Kuvendi, prokurori që mbronte politikanët ka ikur

Tweet on Twitter

Ambasada e Shteteve të Bashkuara dënon me forcë dhunën që ndodhi në protestën e sotme në Tiranë.

“Ne mbështesim të drejtën e qytetarëve për të protestuar paqësisht, por dëmtimi i pronës publike, hedhja e granatave tymuese në Parlament dhe dhuna nuk janë të pranueshme.

Ne i bëjmë thirrje të gjitha partive që të tregojnë vetëpërmbajtje dhe të nxisin qetësi.

Populli shqiptar nuk duhet të habitet që politikanët e tyre po luftojnë njëri-tjetrin.

Kjo do të thotë se reforma në drejtësi më në fund po zbatohet.

Komisionet e Vetingut do të kenë së shpejti rezultatet e tyre të para.

Prokurori i Përgjithshëm që refuzonte të ndiqte penalisht politikanë është i ikur.

Së shpejti do të shohim krijimin e SPAK-ut dhe BKH-së, të cilat do hetojnë dhe ndjekin penalisht zyrtarë të korruptuar të nivelit të lartë”, deklaron Ambasada e SHBA-së.

Qytetarët shqiptarë presin me padurim për drejtësi dhe politikanët kanë frikë.