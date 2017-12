9 gabimet që ne bëjmë gjatë blerjeve ushqimore

Ne vizitojmë supermarketet pothuajse çdo ditë, por ne rrallë mendojmë se si disa nga zakonet tona tregtare janë të gabuara.

Megjithatë, gjëra të tilla në dukje të parëndësishme mund të jenë një humbje serioze në buxhetin tonë.

1.Produktet e zgjedhura në mënyrë të gabuar

Shpesh e kemi të vështirë të kufizojmë numrin e artikujve që ne blejmë në supermarkete. Por nuk ka asgjë të vështirë për fillimin e zgjedhjes të produkteve që janë të mira për shëndetin tonë. Nëse thjesht nuk mund t’i rezistosh mbushjes së karrocës në buzë për buzë, përpiquni të filloni pazarin në departamentin e perimeve: zarzavate dhe perimet do të marrin shumë hapësirë, kështu që do të ketë më pak hapësirë për gjërat e kushtueshme dhe jo të shëndetshme.

2.Mësoni çmimet e produkteve që blini rregullisht

Mundohuni të mësuar përmendësh, ose edhe të shkruani, çmimet e produkteve që blini rregullisht. Kjo do t’ju ndihmojë të mos mashtroheni nga shitjet e rreme kur çmimi rritet.

3.Bëni panifikme

Kjo nuk ka të bëjë vetëm me listat tuaja të blerjeve, por edhe menutë e ushqimit të shtëpisë për javën e ardhshme. Duke parapërgatitur ushqimet tuaja nga e hëna deri të premten, gjithmonë do të dini se cilat produkte duhet të blini. Në këtë mënyrë, do të keni më pak gjasa për të bërë blerje të padobishme

4.Kushtoi rëndësi peshës së produktit

Le të themi se ka 2 paketa me madhësi të ngjashme me gjalpë në raft, njëra prej të cilave është pak më e lirë se tjetra. Mos nxitoni për të blerë atë që kushton më pak! Për të fituar, kontrolloni peshat e produkteve. Mund të rezultojë se paketa më me e vogël peshon më shumë. Pra, në aspektin e raportit të çmimeve / peshës, do të ketë më shumë kuptim për të blerë këtë artikull në krahasim me atë më të lirë.

5.Injoro markat e dyqaneve

Pothuajse çdo supermarket shet një shumëllojshmëri të mallrave nën etiketën e vet. Këto ushqime kushtojnë më pak se ato të prodhuara nga prodhuesit e mirënjohur. Në të njëjtën kohë, cilësia e tyre nuk është aspak inferiore, dhe e vetmja ndryshim është në paketimin. Përveç kësaj, produkte të tilla janë bërë nga të njëjtat fabrika që shërbejnë markave popullore.

6.Provoni produktet e reja

Shumë prej nesh vazhdojnë të blejnë produkte që i përkasin një marke të vetme, duke u frikësuar të provojnë diçka të ndryshme. Megjithatë, prodhuesit e markave të reja, pak të njohura shpesh shesin mallra cilësore me çmime shumë më të ulëta. Mos kini frikë të eksperimentoni. Kjo jo vetëm që ju kursen para por gjithashtu ju ndihmon të zbuloni ushqime më të shijshme dhe më të shëndetshme.

7.Kushtoni vëmendje zbritjeve

Ka aplikacione të veçanta që mbledhin informacion mbi zbritjet në supermarkete pranë jush. Programe të tilla ju lejojnë të krahasoni çmimet e produkteve të njëjta në dyqane të ndryshme për të gjetur ofertat më të mira.

8.Shmangia e produkteve të lira

Drithëra të ndryshëm, sheqer, kripë, erëza dhe produkte të tjera të ngjashme mund të blihen me çmime shumë të arsyeshme. Për shembull, sheqeri i zakonshëm i paketuar është po aq i mirë sa produktet e shitura në paketim atraktiv.

9.Zgjidhni produktet që janë në raftet më të afërta

Për të gjetur produktet më të freskëta, gjithmonë shikoni në pjesën e pasme të rafteve. Punonjësit e dyqaneve janë të njohur për të rezervuar pjesën e përparme të rafteve për ushqim me një datë të përdorimit që po skadon.

9. Mos bini pre e marketingut

Vajra perimesh “me vitaminë E,” kripë “pa OMGJ,” vezë me yolks portokalli … Të gjitha këto gimmicks marketing kanë një efekt të mirë në shitjet Por, para se të blini ndonjë nga këto produkte “unike” në të vërtetë kaq ekskluzive Vitamina E është e pranishme në farat e lulediellit, prandaj është e sigurtë që të jetë e pranishme edhe në vajin e lulediellit.

Nga ana tjetër, OMGJ mund të gjenden vetëm në ushqime me origjinë bimore ose shtazore (prandaj ky përjashton kripën sipas përkufizimit) Sa i përket yolks me ngjyra të ndezura – prodhuesit arrijnë këtë duke shtuar përbërës të veçantë për ushqimin e pulave.