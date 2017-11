Mesazhi i fortë i ministrit Xhafaj: Peshqit e mëdhenj nuk kanë të ardhme në Shqipëri

Me tone të forta ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj, ka deklaruar sot se “krimi i organizuar shumë shpejt nuk do të ketë të ardhme në Shqipëri”.

Gjatë takimit me ambasadorët dhe agjentët e FBI-së, ministri Xhafaj tha se “nuk jemi ne të vetmin në këtë botë të trazuar që e vuajmë këtë të keqe të madhe, përkundrazi, por megjithë progresin e bërë në luftën kundër krimit të organizuar jemi larg standardit të një shoqërie ku sundon ligji dhe drejtësia dhe ku ajo është e barabartë për të gjithë”.

Sipas ministrit, Qeveria e ka kuptuar shumë mirë se cfarë rreziku përfaqëson krimi i organizuar për demokracinë, dhe prosperitetin e qytetarëve.

“Mesazhi që dua të përcjell sot është i qartë, krimi i organizuar shumë shpejt nuk do të ketë të ardhme në Shqipëri, do të shkatërrojmë rrjetet kriminale, fuqinë ekonomike, infrastrukturën, si Minister i Brendshem e kam pranuar ta marrë këtë përgjegjësi dhe theksoj se ne nuk kemi sfidë me kërrkënd vec me qëllimin e lartë që qytetarët të kenë më shumë rend dhe siguri publike. Do të bëjmë të pamundurën do të përdorim cdo mjet demokratik me për të fituar këtë luftë”.

Sipas Xhafajt, krimi në vend ka rritur kontakte me krimin e organizuar në Evropë e më gjerë, por nuk është organizuar në format tipike.

“Shteti duhet të dijë të përfitojnë nga dobësitë e tij, të mos e lejojmë të depërtojë në ekonomi. Fuqizimi ekonomik, dhe bashkimi me krimin ndërkombëtar do të sjellë pasoja shumë të dëmshme të jetës së vendit. Fuqia ekonomike e grupeve është e madhe dhe sfiduese për drejtesinë dhe strukturat e policisë së shtetit, raportet e individëve të krimit me përfaqësues të jetës politike dhe zyrtarë të lartë janë të identifikuara gjithashtu”- tha ministri, duke shtuar se kemi depërtim të parave të pista në ekonomi.