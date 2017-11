Disa muaj pas zgjedhjeve, Ristani ‘’korigjon’’ Bashën: Gaboi me listat

Deputeti demokrat, Ristani pas 4 muajsh nga zgjedhjet e 25 qershorit, ku Partia Demokratike mori një rezultat negativ, reagon!

I pyetur nga Vizion Plus për listën e PD për zgjedhjet e 25 qershorit Rastani dha këtë përgjigje:

“Këtu do ta ndaja pak përgjigjen ose do ta krahasoja me një ekip futbolli dhe do thoja që trajneri në rastin konkret kryetari i Partisë për mua do të ishte më mirë të më kishte vendosur në sulm se sa në mbrojtje dhe ketë e shoh si një gabim në taktikë.

Por po të mendosh që ne luanim me kanatiere siç luhet futboll dhe pala tjetër luante me skafandra dhe me shkopinj e robokop, këtu pastaj nuk vlen me të diskutohet taktika e zgjedhur nga trajneri.”