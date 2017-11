“Po nuk e mbrojti, e hëngri”, ish-ministri tregon pse Rama nuk shkarkon Çakon e Xhafajn

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ministri i Brendshem Fatmir Xhafa do te depozitoje kallezim penal per dekonspirimin e operacionit per kapjen e 3 ish zyrtareve te Policise Vlore. Lajmin e dha dje kryeministri Rama ne nje interviste televizive.

Por sot, ish-ministri i Drejtesise, Ylli Manjani, shkruan se “Rames nuk ia mban te shkarkoje as Çakon dhe as Xhafen”.

Postimi i Manjanit

Çorientim!

———-

Kryefjala e kriminalitetit dhe drogëzimit të vendit, paska marrë rolin e kallëzuesit!

Qesharak pa kufi!

Kallëzon “policinë që desh” dhe që është i detyruar ta mbrojë! Po nuk e mbrojti e hëngri!

Kallëzon Çakon, por nuk e shkarkon se nuk do! Madje edhe Xhafën, por sja mban ta shkarkojë!

Kryeministër pa kokë!

Pikë autoriteti nuk ka! E tërheqin zvarrë edhe vartësit. Këput kopaçe në publik, vetëm për të fshehur pengmarrjen nga vartësit në detyrë ose jo!

Ndërkohë zyrtarët e rilindjes së tij, o rrinë në Shqipëri por në detyra publike, ose ikin nga Shqipëria kur nuk janë në detyrë!

Skanë shanc tjetër në fakt! Është mënyra e vetme për ti shpëtuar burgut!

Ndërkohë krye i pandehuri-kryefjalë, kur shfaqet si kallëzues, ngjan si bishti i gjelit në prapanicën e derrit.

(Ndjesë për gjelin dhe derrin që i përdora në njeriun e gabuar)…