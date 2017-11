“Meshkujt shqiptarë nuk dinë të bëjnë seks! Nuk ka nevojë ti kesh në shtrat”

Tweet on Twitter

Share on Facebook

“Nuk ka nevojë të bësh seks për të kuptuar paaftësinë e meshkujve në shtrat”.

Kjo deklarate pikante e gazetares shqiptare ka bere xhiron e rrjeteve sociale.

Behet fjale per Zhaklin Lekatarin, e cila prej disa muajsh tashmë, ka hapur një portal të sajin ku nuk përdor fare filtra, kur është puna për të thënë të vërtetën që mendon.

“Meshkujt në Shqipëri janë shumë të kompleksuar dhe në përgjithësi, nuk dinë të bëjnë seks.

Nuk ka nevojë të bësh seks për të kuptuar paaftësinë e meshkujve në shtrat.

Gjithçka e tyre, frikërat e paranojat e brendshme, ato që kanë në kokë, reflektohen në sjelljet e tyre kompleksive.

Një njeri i pasigurt me veten nuk ka asnjë mundësi që të jetë i sigurt në marrëdhënien me tjetrin, as në shtrat

Dëgjoj gjithnjë e më shumë femra të ankohen për këtë.

Këto që them apo temat që trajtoj në blogun tim, nuk janë vetëm nga vëzhgimet apo përvojat e mia”, tha ajo per pikante