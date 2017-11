Marrëveshja e 18 majit/ Imami: Basha e shiti PD-në

Tweet on Twitter

“Marrëveshja e 18 majit mes kryeministrit Rama dhe kreut të PD, Lulzim Basha ishte dita ku u amnistua Rama, u amnistua Partia Socialiste dhe kanabizimi i Shqipërisë.”-kështu ka deklaruar në studion e ABC News ish-deputeti i PD, Arben Imami.

Ndër të tjera, Imami ka akuzuar Bashën se sipas tij me marrëveshjen që bëri me Ramën me 18 maj, shiti Partinë Demokratike.

Ndërsa në lidhje me çadrën e PD-së, Imami u shpreh se “nuk arriti atë që duhej dhe se dalja nga çadra nuk presupozonte çdo lloj marrëveshje”

Sipas Imamit, Basha dhe Rama ranë dakort për një projekt për kontrollin e përbashkët të të gjithë hapësirës politike.

Gjithashtu Imami tha se “Basha e luajti trashë lojën e vet duke bërë që humbësi më i madh i kësaj historie të ishte vetë ai”