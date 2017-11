Fukarallëk dhe rritje taksash/ Shikoni si përfundojnë në tallava taksat e popullit

Tweet on Twitter

Tirana është pjesëmarrëse në panairin e Brukselit, një eveniment që organizohet çdo fund viti.

Në lidhje me këtë pjesëmarrje të Bashkisë së Tiranës, ka reaguar edhe avokati Altin Goxhaj.

‘Doni ta shihni se ku shkojnë paratë tona që na merr Lali Eri dhe Lali Edi me rritje çmimi uji dhe taksa për çdo gjë gjoja për spitale dhe shkolla???

Ja shiheni vetë: I ço në Bruksel për festat e belgëve për Krishtlindje me një kompani që paguan nën dorë lobimet që i duhen Veliajt në BE që Bochard i Lali Erit të zëvendësojë Vlahutinin e cila do largohet!

Shiheni vetë videon dhe logon e Bashkisë! Shto këtu dhe biletat dhe fjetjen e stafit të Lali Erit për 1 muaj rrjesht (e thotë vetë në video përfshi këtu edhe gazetarët bythëlëpirës të Bashkisë!!!!’, shkruan Altin Goxhaj në Facebook.