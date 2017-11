“Dosja Habilaj”/ Prokuroria kërkon 3 ish-zyrtarë, Berisha nxori emrin e katërt, ja sa persona të tjerë po hetohen

Tweet on Twitter

Ministria e Brendshme konfirmoi sot se ka marrë nga Prokuroria për Krimet e Rënda dy urdhra-ndalimi dhe një vendim të Gjykatës për Krimet e Rënda, për masë sigurie në mungesë “Arrest në burg”.

Urdhër-ndalimet janë nxjerrë për shtetasit:

– Jaeld Çela, ish-Drejtor i Policisë Vendore Vlorë, liruar nga detyra dhe nxjerrë në dispozicion që prej muajit Prill 2017; i dyshuar për veprat penale “Kultivimi i bimëve narkotike” dhe “Trafikim të narkotikëve”, të kryer në bashkëpunim në formë të posaçme të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 284, 283/a dhe 333/a.

– Gjergj Kohila, ish-shef i Sektorit Kundër Krimit të Organizuar në Vlorë, liruar nga detyra dhe nxjerrë në dispozicion që prej muajit Maj 2017; i dyshuar për veprat penale “Kultivimi i narkotikëve” dhe “Grup i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 284 dhe 333/a, të Kodit Penal.

– Vendimi i Gjykatës në mungesë për masën e sigurisë “Arrest në Burg” është nxjerrë për shtetasin Sokol Bode, ish-shef i Postës së Policisë Kufitare Dhërmi, Vlorë, i pezulluar nga detyra në datë 25 Tetor 2017; i dyshuar për veprat penale “Kultivimi i narkotikëve” dhe “Grup i strukturuar kriminal”, parashikuar nga nenet 284 dhe 333/a, të Kodit Penal.

Por ne mesdite ish kryeministri Sali Berisha nxori edhe ne emer te katert. Sipas tij, “Qytetari dixhital informon: Alban Çela tezaku? i Sajmir Trafikut, ish narkodrejtori i narkopolicise se Shkodres, eshte balozi i katert me uniforme i droges, per te cilin eshte leshuar mandat arresti! sb”.

Por burimet thane se jane edhe 8 ish zyrtare Policie te cilet kane qene ne detyre ose edhe jane ende, te cilet po hetohen per lidhjet e tyre me ceshtjen “Habilaj, per te cilet organi i akuzes pritet të nxjerrë urdhër-arrest.

“Panorama” pati raportuar me heret, kur doli ne drite dosja “Habilaj” se ishin ne hetim 12 zyrtare dhe ish zyrtare te Policise se Shtetit. Oret ne vijim priten te tjera zhvillime.