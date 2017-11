Denoncimi/ “Tahirit i duheshin 800 mijë euro për tu arratisur nga Shqipëria”

Ish-kryeministri Sali Berisha ka bërë me dije se 860 mijë eurot, që iu gjetën Orest Sotës, janë të ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahirit.

Në një status në profilin e tij në ‘Facebook’, Berisha thotë se Tahiri po përgatiste arratisjen, prandaj u gjetën 860 mijë euro dhe patentat e Tahirit në makinën e Sotës.

Postimi i Berishes

Saimir Trafiku me miratimin e Rames po pregatiste arratisjen!

Oficeri dixhital denoncon:

– Saimir Trafiku me miratim te Rames kishte bere plan te arratiset nga vendi!

– Parate qe u gjeten ne makinen Orestit jane te Saimir Trafikut.

– Oresti i ka marre parate dhe patentat me porosi te Saimirit ne kasaforten e Jahtit te tij

– Jahti luksoz i Saimir Trafikut eshte dhurate qe Habilajt i bene atij beharin qe kaloi.

Lexoni te plote mesazhin e oficerit

“Doja të bëja të ditur se lekët që i jan gjetur ne makinen e Orestit jane te Sajmir Tahirit!Ai e ka derguar posaçerisht ate per te mare leket tek kasaforta e jahtit te tij qe e ka blere kete behar qe kaloi,ose dhuarate nga Habilajt!!!!Prandaj ndodhen dhe patentat aty,sepse ai e dergoi me nxitim se mos ja gjenin ne jahtine tij prokuroret.

Ne fakt prokuroria ka rene ne ere qe Sajmir Tahiri pervec gomones posedon dhe nje jaht tjeter lluksoz.prandaj ka dy patenta,nje per gomonen qe nuk peshon me shum se 20 ton, dhe nje per jahtin qe eshte diku te 50-60 ton.Ky skandal ka per te plasur nga momenti ne moment,sepse Sajmiri me miratim te Rames kishte ber ne plan qe te aratisej me gjith familje.do ju lutesha per arsyet e mija,amonim!”