Dashamir Shehi deklaratë për të rinjtë shqiptarë: Kush s’ka patur një të dashur, do ta nxjerrë inatin në politikë

Deputeti i LZHK, Dashamir Shehi njihet për batutat pikante dhe jo vetëm për qëndrueshmëri në politikë.

Së fundmi ai ka dhënë një deklaratë drejtuar të rinjve duke dalë nga kornizat e formalitetit.

Në një intervistë për InTV, Shehi është treguar i drejtpërdrejtë teksa u thotë të rinjve të dfëgjojnë muzikë, ttë luajnë futboll dhe të dashurojnë, që kur të piqen të jenë politikanë më të mirë.

“Mos u politizoni shumë. Rinia eshte per ta jetu, eshte per te lujt basketboll, futboll, është për të shku me gjet gocën që do, është për të dëgju muzikë. Mos u politizoni nga 16-17 vjeç, se është krim i madh. Mos e shpërdoroni atë që u ka dhënë Zoti se ka kohë për t’u marrë me politikë dhe kur vjen dita për t’u marrë seriozisht do jeni më plot me rininë që keni kalu. Do të jeni edhe në politikë më të mirë. Se një qen bir qeni që nuk ka pas rini, që s’ka pas një të dashur, që s’ka lujt noj herë, që s’e ka dasht shoqnia, edhe në politikë do të nxjerri inatin nga fundi i shpirtit”, u shpreh Shehi.