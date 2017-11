Berisha: Policia shqiptare kontribut “zero” për kapjen e bandës së drogës në Itali

Tweet on Twitter

Ish-kryeministri Berisha duke ju referuar mediave italiane për një aksion të përfunduar me sukses ku u arrestuan 21 trafikantë mes tyre edhe shqiptarë, ka sulmuar Policinë e cila në një komunikatë zyrtare e quajti si një aksion të përbashkët.

Berisha thotë se kontributi i policisë shqiptare në kapjen e këtij rrjeti ka qenë “zero”.

Postimi i plotë

Nje menyre ala Noriege per te luftuar trafiqet!

Te dashur miq, arrestohet rrjeti i 21 trafikanteve ne Itali, 18 italiane dhe tre shqiptare.

Shikoni se si Noriega dhe Xhafa-Çako i droges, me kontribut zero sipas policise dhe mediave italiane ne kapjen e rrjetit, leshojne komunikate zyrtare ne Shqiperi sikur ishte aksion i perbashket!! Ketu me posht lexoni shkrimin e gazetarit. sb

”Trafiku ndërkombëtar i heroinës, policia shqiptare jep detaje: Kush janë të arrestuarit

(10:36 , 13/11/2017)

TIRANË- Policia e Shtetit e Shqipërisë jep informacione për operacionin e finalizuar në Itali ku është goditur një grup kriminal që trafikonte heroinë nga Shqipëria. Bëhet fjalë për operacionin ndërkombëtar antidrogë i koduar “SMOKE SNAKE”.

Policia shqiptare thotë se gjatë orëve të para të mëngjesit është zhvilluar një operacion policor ndërkombëtar antidrogë në zonën e Napolit dhe Kazertas.

Ky operacion ka bërë të mundur të shkatërrohet një organizatë kriminale Italo-Shqiptare dhe gjatë ditës së sotme janë lëshuar 26 urdhër arreste nga Prokuroria e Napolit.

Operacioni i koduar “SMOKE SNAKE” është kryer nga Guardia di Finanza e Marcianise dhe ka filluar në Qershor të vitit 2016.

Që me nisjen e hetimit të këtij grupi deri në finalizimin e operacionit ka patur një shkëmbim në kohë reale informacionesh mes Policisë së Shtetit, Guardia di Finanza-s dhe Policisë Italiane nëpërmjet Zyrave Ndërlidhëse në Itali dhe Tiranë.

Nga viti 2016 janë sekuestruar 38 kg Marijuanë dhe 8 kilogramë Heroinë.

500 mijë euro pasuri: 2 apartamente, 1 autoveturë, 3 kompani, 65 llogari bankare 18.000 euro në Cash.

Gjatë orëve të para të mëngjesit janë ekzekutuar 21 urdhër arreste, për 21 shtetas;

18 Italianë dhe 3 Shqiptarë.

Shtetasi shqiptar me iniciale L.C., vjeç 36 u arrestua sot gjatë operacionit, ndërsa dy të tjerë janë arrestuar më parë në flagrancë po në kuadër të këtij operacioni.

E.N. vjeç 26 ka qenë i arrestuar dhe iu bë njoftimi i urdhër arrestit në burg.

E.Sh. vjeç 39 ka qenë i arrestuar dhe iu bë njoftimi i urdhër arrestit në burg.

Gjatë operacionit është sekuestruar edhe një sasi Heroinë, rreth 1 kg në Napoli.

Po gjatë operacionit janë sekuestruar edhe asete të tjera të përfituara nga veprimtaria kriminale që kalojnë gjysmë milioni euro.

Organizata kriminale operonte në fushën e drogave të forta kryesisht të tipit Heroinë në zonën e Napolit dhe Kazertas. Operacioni është në vazhdim dhe për këtë arsye nuk mund të japim detaje të mëtejshme.