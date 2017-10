Zemërgjerësia e Bes Kallakut revolton miqtë e tij, Erion Isai ka një mesazh për të

Erion Isai dhe Bes Kallaku dy nga figurat më të njohura të televionit shqiptarë, ‘’vodhën’’ vëmendjen e të gjithëve ditën e sotme.

Në rubrikën ‘’Ka një mesazh për ty’’ në emsionin ‘’E diela Shqiptare’’, Erion Isai ftoi mikun e tij më të mirë, Besin. Duke zbuluar se ky i fundit posedon restorantin e peshkut më të mirë në Tiranë, ‘’Arditi Fisherman’’, Erioni e nisi mesazhin me një batutë. Duke thënë ankesa për mikun e tij, ai dëshironte që këtë restorant ta kishin bashkë.

Sipas Erionit, kjo është një tradhëti nga Besi, pasi këtë biznes duhet ta ndanin bashkë. Por, nuk mbeti me kaq. Më pas në skenë vijnë dhe punëtorët e restorantit të tij. Njëri prej tyre, menaxheri, miku i fëmijërisë së humoristit. Së bashku, ata folën për zemërgjerësinë e humoristit, gjë që po e ‘’shkatërron’’ biznesin e tij. Pas ardhjes së Besit në skenë, me humor dhe batuta, ai tregoi edhe njëherë vlerat e tij. Ai u përball me miqtë e tij më të mirë. Ata i kërkuan që, përgjegjësi në këtë punë. Jo më gjeste zemërgjerësie. Humoristi dha fjalën se do ia dëgjonte fjalën e tyre./lajmifundit.al