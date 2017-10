Vendimi i PD-së: Të marrin në pyetje Ramën dhe ministrat e tij çdo javë

Partia Demokratike ka surprizuar. Ata mësohet se do të shfrytëzojë çdo hapësirë të rregullores së Parlamentit për të bërë opozitë me qeverinë. Gjtihashtu, bëhet me dije se që krahas seancave plenare të ditës së enjte, çdo të mërkurë të marrin në pyetje Kryeministrin Rama dhe ministrat e qeverisë së tij.

Vendimi i Grupit Parlamentar Demokrat është nxitur nga ato që PD i cilëson manovra të kreut të Kuvendit, Gramoz Ruçi, për t’i mbyllur gojën opozitës.

Një javë më parë, Ruçi refuzoi t’i jepte fjalën kreut të opozitës Basha në foltoren e Kuvendit dhe pas refuzimit për t’u larguar nga foltorja, vendosi ta përjashtojë për një ditë nga punimet e Kuvendit.

Në përfundim të mbledhjes së Grupit Parlamentar, Basha deklaroi se dyshja Rama-Ruçi nuk mund t’i mbyllë dot gojën opozitës, ndërkohë që PD do të intensifikojë aktivitetin e saj parlamentar.

“Ne do të intensifikojmë aktivitetin tonë parlamentar duke rikthyer një praktikë konform rregullores, që është praktika e pyetjeve, seancës së pyetjeve për të vendosur Edi Ramën dhe ministrat e tij para përgjegjësisë, diç- ka prej së cilës po mundohet të largohet çdo ditë, duke dalë një ditë si bahçevan, një ditë si kopshtar. PD do të ketë diç- ka tjetër përveç përballjes totale. Ai e ka zgjedhur kompromisin, kompromisin e ka me krimin e organizuar, e ka me sejdinët jo vetëm në Elbasan, por anembanë Shqipërisë, me sejdinët e krimit. Dhe në këtë rreshtim është e qartë, Edi Rama ka vënë Partinë Socialiste dhe qeverinë në funksion të aleancës me krimin. Ne jemi në funksion të aleancave të vlerave me qytetarët shqiptarë e kjo do të shpaloset në çdo aspekt të përballjes parlamentare”, tha Basha.

Gjatë mbledhjes me dyer të mbyllura, Basha u ka bërë me dije deputetëve të grupit të tij parlamentar se opozita dhe PD nuk do t’i bëjnë asnjë tolerim qeverisë.

“E kemi deklaruar dhe i qëndrojmë vendimit se me Edi Ramën dhe këtë maxhorancë nuk ka konsensus. Edi Rama është një i sëmurë psikik, ndaj edhe asnjë konsensus nuk mund të ketë me të. Vetëm një opozitë agresive mund ta nxjerrë vendin nga kriza në të cilën është futur”, ka deklaruar Basha. Në zbatim të vendimit të marrë në mbledhjen e Grupit Parlamentar për të zhvilluar seanca dëgjimore me ministrat e qeverisë, kryetarja e Komisionit të Medias, Albana Vokshi, ka kërkuar seancë dëgjimore me Ministren e Kulturës, Mirela Kumbaro.

Kërkesa e demokratëve për seancë dëgjimore me Kumbaron, lidhet me ndërtimet që po vijojnë në mjediset e Parkut Arkeologjik të Butrintit.

“Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, mbështetur në nenin 36 , pika 1 dhe nenin 102, pika 2 të Rregullores së Kuvendit, ka thirrur në një seancë dëgjimore Ministren znj. Mirela Kumbaro, në 11 tetor 2017, ora 17.00 për të raportuar për çështjet e mëposhtëme në lidhje me një ndërtim që po vijon në mjedisit e Parkut Arkeologjik të Butrintit”, thuhet në kërkesë.