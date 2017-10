“Mbledhja kokë më kokë”, zbulohen vendimet e grupit të PD-së

Menjëherë pas mbylljes së seancës plenare, PD-ja mblodhi grupin parlamentar. Kreu i PD-së, Lulzim Basha tha pas seancës se në mbledhjen e grupit do të merret një vendim për qëndrimin e opozitës në ditët në vijim, pasi mazhoranca ka ndaluar fjalën e lirë.

Mbledhja e grupit parlamentar të PD-së, vjen pas përjashtimit të Lulzim Bashës nga senca plenare.

Mësohet se gjatë mbledhjes, u diskutua për masat që do merren për ballafaqimin me mazhorancën. Gjithashtu burime bënë me dije se PD-ja do të ngrejë një grup pune për të analizuar rregulloren e Kuvendit.