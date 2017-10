Kore raciste në stadium, UEFA dënon Skëndërbeun, një ndeshje pa tifozë

Tweet on Twitter

Raporti i delegatit të ndeshjes ka penalizuar Skënderbeun.

Skuadra e vetme shqiptare e mbetur në kompeticionet europiane të futbollit do të vuajë një ndeshje pa spektatorë në stadium, për shkak të koreve raciste dhe sjelljes jo korrekte të tifozëve në ndeshjen e zhvilluar në “Elbasan Arena” më 19 tetor.

Burime pranë ekipit korçar konfirmuan jozyrtarisht dënimin. Por, mbeten mister arsyet për sanksionin ekstrem të UEFA-s, pasi veç ofendimeve sporadike në impiant nuk u verifikua asgjë që mund të vendoste skuadrën mike nën presion.

Skënderbeu barazoi pa gola ndaj Partizanit të Beogradit, duke marrë një pikë, që e mban në lojë për kualifikimin. Më herët në këtë sezon, UEFA ka gjobitur ekipin korçar pas ndeshjes me Dinamon e Zagrebit, me një motiv sa ironik, aq edhe qesharak, pas kërkesës së folësit të stadiumit për të mbështetur vendasit.