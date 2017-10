U akuzua nga PD për të shkuar kriminale, publikohet CV e deputetit të PDIU-së

Publikohet CV e deputetit të PDIU-së pasi u akuzua nga PD për të shkuarën kriminale.

Aqif Rakipi lindi në Shënavlas, Durrës më 1 prill të vitit 1964. Ai është me arsim të mesëm dhe pjesën më të madhe të aktivitetit të tij e ka në sektorin privat si biznesmen. Në CV-në që mban firmën e tij thuhet se nga viti 1999 deri në vitin 2013 ai ushtroi aktivitet ekonomiko-shoqëror në sektorin privat kryesisht në fushën e shfrytëzimit të burimeve natyrore (Miniera) si dhe ka qenë drejtues dhe anëtar bordi në bizneset e ngritura nga vetë ai.

Po kështu në CV shkruan se ka qenë pjesëmarrës dhe aktivist në shoqatën “Çamëria” si dhe anëtar i Kryesisë së Partisë Drejtësi Integrim dhe Unitet.

Nga viti 2013 e në vazhdim, ai është deputet i Kuvendit të Shqipërisë, përfaqësues i Partisë Drejtësi Integrim dhe Unitet, për qarkun Elbasan.

AKUZA E PD

Më 29 shkurt 2016, Partia Demokratike ka denoncuar në orët e vona deputetin Rakipi, pjesë e mazhorancës dhe vëllanë e tij sepse sipas saj, kishin rrahur barbarisht kryetarin e PD-së së Peqinit për motive të pastra politike.

DEKLARATA E ARBEN RISTANIT

Dal në këtë orë të vonë për të komunikuar me ju, për një ngjarje të rëndë të ndodhur sot në Pajovë të Peqinit, rreth orës 18.00, brenda në një lokal, ku kryetari i degës tonë në këtë qytet, Diell Çela, është rrahur barbarisht nga deputeti i PDIU Aqif Rakipi dhe vëllai i tij.

Partia Demokratike e denoncon ashpër këtë ngjarje, si një sulm të pastër politik ndaj përfaqësuesit tonë.

Ngjarja vjen në kuadrin e një kriminaliteti në rritje brenda mazhorancës qeverisëse, dhe pason goditjen me armë dy ditë më parë në Ersekë të anëtarit të PD nga kryetari i PS atje.

Dhuna barbare e ushtruar ndaj kryetarit demokrat të Peqinit nga deputeti i mazhorancës është shprehje e inkriminimit dhe lehtësisë më të cilin banditët e veshur me pushtet, godasin e rrahin qytetarët dhe përfaqësuesit e opozitës.

Partia Demokratike i kërkon prokurorisë procedim të shpejtë dhe hetim serioz e të plotë të ngjarjes.

Ndërkohë, Partia Demokratike ka njoftuar dhe ka informuar ambadasat dhe partnerët ndërkombëtarë për këtë rast skandaloz dhune.

Ne duam të sigurojmë çdo qytetar, se Partia Demokratike dhe njerëzit e saj as nuk frikësohen e as nuk ndalen në betejën për të pastruar politikën dhe shoqërinë nga krimi.

Do të jemi në krye të kësaj beteje çdo ditë, dhe do ta fitojmë këtë betejë bashkë me qytetarët.

AKSIDENTI

Në orët e para të mëngjesit të 12 gushtit deputeti i PDIU-së Aqif Rakipi u përfshi në një aksident rrugor me pasojë vdekjen e një 54-vjeçari.

Makina e cila drejtohej nga deputeti i Partisë Drejtësi Integrim dhe Unitet përplasi për vdekje një kalimtar në rrugën Interurbane kryesore Vorë-Tiranë, në afërsi të mbikalimit të kthesës së Kamzës.

Deputeti Rakipi e ka përplasur kalimtarin me automjetin e tij “Benz” dhe pas kësaj është larguar nga vendi i ngjarjes për t’u paraqitur në komisariatin nr. 2 të policisë.

Policia deklaroi atëherë se pavarësisht kësaj lëvizje nga vendi i aksidentit, janë kryer të gjitha veprimet hetimore dhe procedurale që lidhen me ekzaminime të ndryshme kriminialistike, tekstin e alkoolit dhe sqarimi i plotë i ngjarjes.

PD deklaroi atëherë se po kërkohen të manipulohen provat dhe vendngjarja në favor të deputetit, Aqif Rakipi, duke e quajtur “mik i ngushtë i kryeministrit Rama.”

“Partia Demokratike hedh dyshime se po kërkohen të manipulohen provat dhe vendngjarja në favor të deputetit, Aqif Rakipi, që njihet si mik i ngushtë i kryeministrit Rama. Partia Demokratike kërkon zbardhje dhe transparencë të plotë të ngjarjes të ndodhur sot në orët e para të mëngjesit” thuhej në deklaratën e PD-së.