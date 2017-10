Situata politike ‘’kërcënon’’ Barcelonën, Bartomeu e konfirmon: Katalanasit mund të largohen nga La Liga

Tweet on Twitter

Jo vetëm Spanja, por edhe Barcelona rrezikohet nga situata politike në vend.

Mësohet se skuadra e Barcelonës dhe drejtuesit e saj do të duhet të vendosin se në cilën ligë futbolli të luajnë nëse Katalonja fiton pavarësinë nga Spanja. Këtë e ka konfirmuar presidenti i klubit katalanas, Josep Maria Bartomeu. “Në rastin e pavarësisë, klubi dhe drejtuesit do të vendosin se në cilën ligë do të luajmë. Ne po kalojmë momente të vështira dhe të komplikuar.

Se çfarë do të ndodhë në të ardhmen do ta marrim me qetësi dhe mençuri”, ka thënë Bortomeu.

Ministri katalanas i sporteve Gerard Figueras javën e kaluar tha se Barcelona mund të jetë në gjendje të luaj në një vend tjetër, nëse arrihet pavarësia.