Arrestimi i pedagogut për terrorizëm, myftiu i Elbasanit: Nuk ka lidhje me xhaminë e qytetit tonë

Një reagim ‘’rrufe’’ka ardhur nga Myftiu i Elbasanit Agim Duka, pas arrestimit të pedagogut shqiptar Klodian Zaimi në Malajzi të dyshuar si militant i ISIS.

Ai me siguri të plotë është shprehur se Zaimi nuk ka pasur asnjëherë angazhim në Myftininë e Elbasanit dhe në asnjë nga xhamitë e këtij qyteti.

“Deklaroj me kompetencë se shtetasi Klodian Zaimi nuk ka patur asnjëherë emërim dhe angazhim në Myftininë e Elbasanit dhe në asnjë nga xhamitë e Qarkut të Elbasanit. Myftinia e Elbasanit ka qenë dhe mbetet e fokusuar në ruajtjen e Islamit tradicional mbështetur në statutin dhe në rregulloren e brendshme të KMSH.Prej dy vitesh Myftinia e Elbasanit zhvillon fushatë sensibilizuese me mbështetjen e organeve nderkombetare për forcimin e luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe prirjeve radikale” u shpreh Duka.

Duka tha se në Myftininë e Elbasanit nuk ka strehë askush që nuk respekton parimet dhe rregulloren e Komunitetit Mysliman Shqiptar.

“Zaimi nuk ka patur dhe nuk ka asnje lidhje me Myftininë e Elbasanit.Në Myftininë e Elbasanit nuk ka strehë askush që nuk respekton parimet dhe rregulloren e KMSH.Ne dënojmë me ashpërsi çdo veprim që bie ndesh me këto parime.Evidentimi i rasteve të tilla êshtë cënim i imazhit vlerave të Islamit. Myftinia e Elbasanit që para 5 vitesh ka denoncuar shfaqjen e elementeve me prirje radikale në zonën e Cërrikut. Aty ka ekzistuar një grup me prirje të rrezikshme ku falë ndërhyrjes se KMSH ,shtetit dhe faktorit nderkombetar është bërë neutralizimi i tyre,” tha Duka.

Arrestimi i Klodian Zaimit

Autoritetet në Malajzi kanë arrestuar tetë persona të dyshuar për terrorizëm. Një prej këtyre personave është një shtetas shqiptar. Personi i arrestuar quhet Klodjan Zaimaj. Sipas BalkanËeb mësohet se emri fetar i Zaimajt është Ibrahim.

Te njëjtat burime tregojnë se Zaimaj nuk ka qenë profesor në Shqipëri, siç ka raportuar media këto ditë, por mund të ketë dhënë mësim në Malajzi (siç raporton edhe media në Malajzi). Zaimaj ka rreth tetë vite që jeton në Malajzi. Ai njihet për prirjet e tij ekstremiste. Mësohet se Zaimaj është nga Cërriku dhe është dhëndri i Musa Duhanxhiut, Inspektor i Myftinisë së Elbasanit, në Belsh

Njoftimi i policisë së shtetit:

Policia e Shtetit konfirmon se 1 nga 8 te arrestuarit në Malajzi, të dyshuar për terrorizëm, është shtetasi shqiptar Z.K., i cili banon dhe punon prej vitesh ne ate shtet ku dhe ka mbaruar studimet e larta.

Strukturat e specializuara të Antiterrorit në Policinë e Shtetit janë duke punuar intensivisht për rastin në fjalë si dhe për të zbuluar nëse ka persona të tjerë të implikuar në këtë aktivitet kriminal.

Policia e Shtetit po bashkëpunon me agjensitë e tjera ligjzbatuese e inteligjente në vend dhe jashtë saj, duke shkembyer të dhëna.