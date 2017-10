Shqetësonte udhëtarët dhe i nxiste të merrnin atë si shofer, arrestohet taksisti në Rinas

Policia e Tiranës ka arrestuar një taksist i identifikuar me inicialet F.K. banues në Rinas, pasi është vërejtur nga dy oficerë policie duke bezdisur udhëtarët.

Sipas dëshmive të policëve, F.K. u kërkonte udhëtarëve që kishin mbërritur në Rinas që të zgjidhnin atë dhe mjetin e tij si taksi për të shkuar në destinacionet ku dëshironin.

Edhe pse policët i kërkuan të largohet nga aty, F.K. ka kundërshtuar urdhrin e tyre dhe madje u ka thënë që të largohen ata nga aty. Në sallën e gjyqit kur jepej vendimi, taksisti ka kërkuar një dënim sa më të butë, duke u shprehur se ishte thellësisht i penduar për veprimet e tij. Në këtë mënyrë, gjykata vendosi që ta reduktojë gjobën e vendosur, nga 500 mijë lekë në 330 mijë lekë.

NGJARJA

Në datë 26.06.2017 punonjësit e policisë kanë depozituar një kallëzim penal ndaj shtetasit F.K. duke shpjeguar se kane qenë planëzuar si patrullë në sektorin përpara

terminalit të Aeroportit Ndërkombëtar “Nënë Tereza”. Rreth orës 16:25, dy policët, emrat e të cilëve nuk bëhen të ditur, kanë konstatuar se taksisti u kërkonte me ngulm udhëtarëve që kishin mbërritur në aeroport ta merrnin atë si taksi. Ngulmimet kanë qenë aq të forta deri në bezdisje të udhëtarëve. Punonjësit e policisë e kanë urdhëruar të pandehurin që të largohej dhe të mos i bezdiste më udhëtarët, mirëpo ai ka kundërshtuar duke iu përgjigjur: “Nuk keni shans të vini në Rinas, pasi jam banor i zonës”. Pas kësaj ngjarjeje, punonjësit e Policisë e kanë urdhëruar shtetasin F.K. që të shkonte me ta në Komisariat, por ai ka vazhduar sërish me kundërshtime: Po më shoqëruat në Polici nuk do të shkelni më në Rinas. Më pas, policët e kanë shoqëruar me forcë në polici.