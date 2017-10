Në krahë të Selena Gomez, Marko Caka shqiptari ‘fatlum’ (Foto)

Aktori me prejardhje shqiptare, që po prek tashmë majat e Hollivudit, Marko Caka, është pjesë e filmit ‘Shi në muze’ me regji të Woody Allen, shkruan KultPlus.

Ky projekt i madh filmik i cili pritet të dalë ne vitin 2018-të, ka mbledhë rreth vetës një kastë aktorësh si: Selena Gomez, Jude Laë, Elle Fanning… ndër ta është edhe aktori Marko Caka.Një gjë të tillë e tregoi nëpërmjet rrjetit social Facebook, vetë Marko Caka, i cili poashtu ka publikuar edhe fotografi nga sheshxhirimi.

“On set with Woody Allen and Selene Gomez..Nje falenderim special per regjizorin e madh Ëoody Allen qe me dha mundesine brenda 8 aktoreve, te jem pjese e vetem nje skene speciale te Selene Gomez “Shi ne muzeum” ne projektin e madh te tij filmik e te Amazon Studio per vitin 2018 me nje numer te yjesh, Jude Laë, Elle FanningMegjithese kemi filluar xhirimet ne 3 te mengjesit, por ja vlen kur shikon gjithnje buzeqeshjen e Gomez duke na folur te gjitheve duke harruar shiun improvizus qe binte..

Nuk thuhet kot se Ëoody Allen ben vetem mrekullira ne sheshxhirim, qe duhet te jesh me fat ta perjetosh nga afer”, ka shkrua Caka./ KultPlus.com