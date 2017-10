Sekuestrohen plot 67.7 kanabis në Fier, arrestohet babai dhe dy djemtë e tij

Policia e Fierit, në vijim të luftës kundër drogës ka finalizuar me sukses operacionin e koduar “STAN”, duke sekuestruar 67.7 Kg lëndë narkotike Cannabis Sativa.

Blutë njoftojnë se nga ky operacion ka arrestuar në flagrancë poseduesit e lëndës narkotike, babai dhe dy djemtë e tij.

Njoftimi i policisë:

Nga ana e Sektorit për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier, u bë i mundu finalizimi i operacionit të koduar “STAN” ku u arrestuan në flagrancë shtetasit:

1.Mitat Stani, 58 vjeç.

2.Përparim Stani, 30 vjeç.

3.Arti Stani, 28 vjeç, banues në fshatin Ngjeqar, Roskovec.

Pas informacioneve të marra më parë në rrugë operative se në ambientet e banesës së tyre shtetasit Mitat, Përparim dhe Arti Stani posedonin sasi lënde narkotike dhe po pregatiteshin për shitje e trafikim të saj, u shkua dhe u bë kontroll në këtë banesë.

Nga kontrolli i ushtruar në një serë perimesh e mbuluar me plasmas, pranë banesës së tyre, u gjendën të groposura 4 fuçi plastike të mëdha të mbushura me lëndë narkotike të dyshuar Cannabis Sativa.

U sekuestrua në cilësinë e provës materiale lënda narkotike me peshë 67.7 kg.

Nga veprimet e para hetimore dyshohet se poseduesit e lëndës narkotike të dyshuar Cannabis Sattiva, po pregatiteshin që ta trafikonin jashtë vendit me destinacion Italinë.

Materialet proceduriale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, parashikuar nga Neni 283/2 i Kodit Penal