Sadiku tregon bisedën me Bufon në një goditje këndi: Do ma japësh bluzën?

Sulmuesi i kombëtares, Armando Sadiku nuk arriti të shënonte, por në fund të ndeshjes arriti t’i marrë bluzën portierit Italian, Bufon.

Sadiku tha se Shqipëria u ndeshkua nga nje episod teksa fajin ia vuri fatit.

“U ndëshkuam nga një gabim, ata shënuan dhe fituan. Me pak fat nga disa goditje qe beme, po te kishim me shume fat do kishim shënuar dhe ndeshja do ishte ndryshe. Luajtëm të gjithë të barabartë, u ndëshkuam nga një episod. Ishte e veshtire te luaje kunder dy mbrojtesave te gjate, ishim pak pa fat, s’mund te them se nuk u furnizova. Kjo ishte loja jone, te perfitonim nga kundersulmet”.

Në një intervistë për TVSH ai tregoi edhe bisedën me portierin kundërshtar.

Cfarë nuk shkoi sot?

Luajtëm të barabartë me Italinë, kishim disa mundësi. U ndëshkuam nga një gabim dhe ata shënuan dhe fituan ndeshjen. Me pak fat, një nga disa goditjet mund të kishte përfunduar në rrjetë. Luajtëm si të barabartë.

More bluzën e Bufon?

Nuk bëmë asnjë batutë. Në një goditje këndi ia kërkova dhe në fund të ndeshjes më tha do ta jap.

Nuk kishe furnizimin e duhur me topa nga mesfusha…Ishim pak konfuz në metrat e fundit. E kërkuam golin me shumë ngulm dhe nuk na dolën krosimet që bëmë. Nuk do të thotë që ekipi nuk më furnizoi. U munduam shumë që të dalim nga krahët, por ishte pak e vështirë që të luaje kundër dy mbrojtësve të gjatë. Po të kishim shënuar një gol, do rridhte ndryshe loja.

Si ishin Kielini dhe Bonuci?

Janë lojtarë me eksperiencë. Flisnin shumë me njeri tjetrin. Mundohesha tu dilja në prapashpinë. Ishin 100% të fortë dhe ishte pak e vështirë. Ne krijuam rastet tona, duhet ti kishim shfrytëzuar.