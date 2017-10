Ruci tërheq masën ndëshkuese ndaj Bashës: Po e fal për herë të parë!

Tweet on Twitter

Kryetari i Kuvendit Gramoz Ruci tërheq masën ndëshkuese për kryetarin e PD, Lulzim Basha.

Ruci e mori vendimin pasi opozita bllokoi foltoren e Kuvendit pas ndëshkimit të kryetarit të PD me përjashtim nga seanca.

“Mos pushtoni foltoren se sipas rregullores ndëshkohesh dhe nuk dua ta nis seancën me ndëshkimin tuaj si deputet”, tha Ruçi.

Me opozitën në foltoren e Kuvendit dhe me socialistët dhe LSI-në që vendosën me votë ta zhvillojnë javën e ardhshme debatin, kreu i Parlamentit nuk nguroi kur dha vendimin për Bashën.

“Jap masën e përjashtimit nga seanca plenare të deputetit Lulzim Basha”.

Seanca u ndërpre disa herë, por opozita nuk doli prej sallës së Parlamentit, edhe pse punimet u lajmëruan për orën 18:00 pasdite.

Pas 5 orësh ndërprerje, seanca rinisi po aty ku ishte ndërprerë në orën 13:00, me deputetët demokratë që mbanin të rrethuar foltoren. Në pak minuta u miratua vetëm ngritja e komisioneve të parashikuara në rendin e ditës, por jo Komisioni për Reformën Zgjedhore. Ndërkaq, kreu i Kuvendit Gramoz Ruçi, u shpreh se po e falte këtë herë deputetin Lulzim Basha.

“Duke qene se deputeti ndëshkohet për herë të parë, nuk po ushtroj kompetencën që më jep rregullorja për të thirrur Byronë e Parlamentit për të marrë masa akoma më të rënda për situatën e sotme”, tha Ruçi.

Pasi la sallën e Parlamentit, kreu demokrat e cilësoi si të papranueshme këtë ngjarje, duke i bërë edhe një thirrje qytetareve.

“Të marrin Parlamentin në duart e tyre. Grupi parlamentar i PD do të shqyrtojë këtë gjëndje të rëndë dhe do të rekomandojë hapat e mëtejshëm dhe nuk do të lejojmë kurrë që Gramoz Ruçi dhe Edi Rama ta kthejnë 30 vite më pas orën e Shqipërisë”, u shpreh Basha.