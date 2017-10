Ruçi i ndërpret fjalën Berishës, revoltohet Spaho: Mund të bojkotojmë Kuvendin

Një akuzë e fortë është dhënë nga kryetari i grupit parlamentar të PD-së, Edmond Spaho, për kryetarin e Kuvendit Gramoz Ruçi lidhur me mënyrën e drejtimit te Kuvendit.

I ftuar në emisionin “Debati në Channel One” të gazetarit Roland Qafoku, Spaho tha se kulmin ai e arriti duke i ndërprerë fjalën Berishës. “Unë nuk po diskutoj fare minutazhin për zotin Berisha, por që të ndëpresin fjalën kur ai tha me lejonin të mbaroj vetëm mendimin, kjo është e papranueshme” tha Spaho.

Spaho shtoi se nëse është për zbatimin e rregullores Ruçi duhet të kishte kurajon t’i ndërpriste fjalën edhe kryeministrit Rama që në shumë raste ndërron temën e diskutimit.

“Rasti më i fundit ishte seancën që kaloi kur po disktuohej për tjetër çështje dhe kryeministri paraqiste strukturën e institucioneve të qeverisë. Atëhere përse zoti Ruçi nuk ia ndërpreu fjalën?” pyeti Spaho.

Numër 1 i grupit parlamentar të opozitës dha edhe një rast tjetër të shkeljes së rregullores nga ana e Ruçit dhe funskionimit sipas të tij me dy standarte.

Sipas Spahos kjo ka ndodhur edhe në rastin kur kryetari i grupit të PS Taulant Balla mungonte në sallë dhe në vend të tij në vend që të vijonin fjalimet sipas radhës me deputetë të PD, Ruçi ua dha fjalën deputetëve te PS.

“Pra nëse Ruçi premton dhe justifikon zbatimin e rregullores, ai duhet ta bëjë si për opozitën dhe si për pozitën”, tha Spaho.

Nisur nga kjo Spaho deklaroi se shumë shpejt grupi do të hartojë një strategji lidhur me këtë mënyrën se si Ruçi po e drejton kuvendin.

“Nuk është çudi që ne të ndërmarrim të gjitha nismat që na mundëson rregullorja e Kuvendit që shkojnë deri në bojkot të Kuvendit” tha ai.

Spaho bëri një analizë të situatës politike në të cilën i mëshoi shumë strategjisë së PD për të bërë një opozitë të fortë në parlament në katër vite.

Sipas Spahos dy janë shtyllat kryesore të veprimtarisë së PD në këto momente analiza për humbjen e zgjedhjeve dhe reforma zgjedhore që do t’i japë fund shitblerjes së votës dhe abuzimeve.

Spaho bëri publike idenë e tij të hedhur që në zgjedhjet e vitit 2021 qe parlamenti të bëhet me 100 deputetë, zgjedhjet të zhvillohen sipas sistemit mazhoritar proporcional, votimi dhe numërimi të jetë elektornik dhe votimi të bëhet i detyrueshëm. Por gjithsesi këto do të diskohen për të shkuar më pas në një ligj të veçantë.