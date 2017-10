Rikthimi i vizave me Shqipërinë, qeveria holandeze e konfirmon sërish këtë lajm

Qeveria holandeze ka konfirmuar dhe një herë vertetësinë e lajmit se Holanda po konsideron rikthimin e vizave për shqiptarët

Gazetari Vincent Triest shkruan se sipas ministrit Holandez per Siguri dhe Drejtsi, Stef Blok, në vitin 2016 janë arrestuar 700 shqiptarë në Holandë, krahasuar me 330 në 2015.

Minsitri holandez konfirmon që incidentet me shqiptarët nuk janë të lartë në numër në shifra absolute, por që shtetas shqiptarë janë pergjegjës për një përqindje të lartë të krimeve të rënda në Holandë.

Po ashtu sipas pergjigjeve të ministrit ekziston dhe një problematikë me shqiptarët që tentojnë të kalojnë ilegalisht nga Holanda në Angli.

Minstri konfirmon dhe njëherë që rikthimi i vizave është një opsion i mundur, por që vendimi për një masë të tillë do merret në fund të vitit kurse ministria ka në dispozicion gjithë të dhënat.

Pra thene ndryshe, ministri konfirmon kerkesen e Prokurorise dhe Policise Holandeze dhe ne fund te ketij viti do vendoset nese dhe Qeveria Holandeze do ti bashkohet kesaj thirrje apo jo, shkruan Vincent Triest.