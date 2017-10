“Po vriten njerëzit si pula’’, replikon Rama: Kjo ndodh në të gjithë botën

Replikon sërish Rama komentet e qytetarëve. Ata i shkruajnë lidhur me problematikat e situatës së përditshme në vend por jo vetëm.

Të shumtë kanë qenë qytetarët që i kanë komentuar lidhur me krimin, duke iu referuar dhe ngjarjeve të fundit. Por disa prej komenteve Rama u ka kthyer përgjigje. Më poshtë lexoni disa nga replikat e Ramës me qytetarët.

Replikat:

Qytetari: O z.kryeminister …po ato qe vriten perdite si i behet hallit …apo skeni faj ju ….

Rama: Vriten ne cdo vend te botes Besmir dhe cka une kam detyre eshte te ulim vrasjet se per t’i eliminuar s’ia ka dale dot as Amerika as Europa! Te informoj se ne Shqiperi vrasjet jane shume me pak se sa ne 2013 dhe do punojme fort qe te vazhdojme t’i ulim

Qytetari: Z.rama cfar shteti po ben jemi be me keq su ne kolumbi me keq si ne ameriken latine qe vriten njerzit si pula ku e keshteti ti qe per dit po degjojm vec vrasje pse nk kapen kokat e medhaja po kapni njerzit e varfer i fusni ne burg i denoni ng 10 vjet per 2 cigare hashash un dua te ju bj me dije se un kam vellain ne burg te kosoves te belsit ai esht i esht i semur me veshka doktorri i ka dhe duhet te besh nderyrje kurse ato te burgut atje nk e cojn ne spital i thonn nuk kemi makin cfar shteti a ky ma thuak pak

Rama: Hidi ti me sa duket nuk ke asnje ide per Kolumbine dhe e ke te degjuar nga zhurma e kazanit perderisa ben krahasime kaq absurde! Si pula ketu njerezit jane vrare ne 97-en po, nderkohe qe vrasjet sot jane shume me pak se ne 2013, por padyshim duhet vazhduar edhe me fort lufta kunder krimit si edhe zbatimi i Reformes ne Drejtesi, sepse kokat e medhaja te krimit i shtyp drejtesia jo llafet e kazanit

Qytetari: ore po krimet mbi jeten e njeriut do ket ndonje shkarkim? se brenda 5 muajve jane bere 4 atentate me minimalishte 30 plumba kallashi te leshuara ne mes te dite ne mes te qytetit dhe kan ngelur pa autor.

hiqi kalmaqt nga policia dhe vendos profesionista zoti Rama se po dalim per kafe e do hame plumbin kokes.

Rama: Alban, se pari numri i vrasjeve dhe atentave ne Shqiperi eshte shume me i ulet se sa kater vjet me pare, eshte mire te mos e harrojme kete se ngaterrohemi pastaj me kembet tona! Se dyti, shkarkimet per Vjosen erdhen pas hetimeve mbi ceshtjen, sepse shteti nuk funksionon si kazani politik apo mediatik, prandaj ki besim dhe ki durim se te beheshin petullat me uje sic i bejne kazanet tane, do e kishin bere Shqiperine Zvicer keta qe ulerasin sot!