Çështja ‘’Tahiri’’, reagon Zagani: “Do e blej me paratë e mia biletën për të ardhur të dëshmoj kundër Tahirit”

Një tjetër deklaratë e fortë ka ardhur nga Dritan Zagani, personi i parë që denoncoi lidhjen e Tahirit me Habilajt.

Ai deklaroi se është i gatshëm të rikthehet nga azili politik në Shqipëria, për të dëshmuar për ato që di. “Nuk kanë nevojë të më ofrojnë as biletën, do e blej dhe do vij vetë!” ka thënë ai në një intervistë për Faz Nevs. “Unë kam mbi 3 vjet që nuk jam pjesë e punës dhe po luftoj me sa mundem dhe si mundem për të zbardhur të vërtetën time!

Dhe të jeni të sigurtë që zbardhja e së vërtetës sime çon në burg Saimir Tahirin dhe kompaninë e tij” ka shtuar Zagani!

Në një përpjekje për të shuar skandalin që shkaktuan deklaratat e tij në 2015 edhe kryeministri Edi Rama e etiketoi me gojën e tij Dritan Zaganin si bashkëpunëtor të trafikanëtëve dhe dekonspirues të aksioneve të policisë që duam. Sot rolet kanë ndryshuar. Përgjimet italiane treguan se Zagani i denonconte trefikantët dhe dyshja Rama Tahiri krijonte alibi për ta (shiko videon dhe shkrimin poshtë).