Raporti i policisë alarmon: Furgonët e shkollave nuk kanë siguri

Një raportuar është publikuar nga policia e rrugore e Tiranës, në lidhje me transportin i fëmijëve nga kopshtet apo shkollat. Sipas policisë, transporti nuk ofrojnë sigurinë e duhur ose tejmbushjen, duke rrezikuar kështu jetët e vogëlushëve.

Përmes një njoftimi ditën e djeshme, Rrugorja e Tiranës shkruan se ka penalizuar 21 drejtues furgonësh për shkelje nga më të ndryshmet.

Kështu, sipas saj, pjesa më e madhe e furgonëve të shkollave apo kopshteve tejmbushen me fëmijë dhe nuk kanë rripa sigurimi për ta, duke rrezikuar jetën e tyre.

Gjithashtu, Policia ka kërkuar mirëkuptimin e prindërve, që të mos pranojnë që fëmijët e tyre të udhëtojnë me këto mjete, të cilat nuk ofrojnë siguri.

“Prej një jave, Policia Rrugore e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, po vijon punën për kontrollin e automjeteve të shërbimit publik, që transportojnë fëmijë në shkolla e kopshte. Kontrolli ka konsistuar në drejtim të dokumentacionit, kryesisht të kontrollit teknik të këtyre automjeteve, si dhe në drejtim të zbatimit me përpikmëri të rregullave të transportit të fëmijëve.

Këto kontrolle kanë për qëllim rritjen e sigurisë së jetës të fëmijëve që qarkullojnë me këto automjete. Gjatë kontrolleve të ushtruara gjatë kësaj jave, Policia Rrugore e Tiranës ka konstatuar një sërë shkeljesh në drejtim të kontrollit teknik të automjeteve, si dhe në drejtim të transportimit të fëmijëve, duke mos vendosur rripin e sigurimit fëmijëve apo jashtë vendeve të lejuara, duke transportuar më shumë fëmijë se sa u lejohet.

Në këtë kuadër, bazuar në shkeljet e evidentuara, gjatë kësaj jave janë dërguar në OASH, 21 drejtues të kë- tyre automjeteve për këto lloj shkeljesh. Policia Rrugore e Tiranës kërkon mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e prindërve në këtë drejtim, që ata të mos pranojnë që fëmijët e tyre të transportohen jashtë kushteve teknike duke vënë në rrezik jetën e tyre.

Policia Rrugore, në të gjitha qytetet dhe njësitë administrative të vendit, do të vijojë kontrollin e pandërprerë në këtë drejtim, deri në plotë- simin e kushteve teknike për transportin e sigurt të fëmijëve”, shkruan njoftimi i Policisë Rrugore të Tiranës.