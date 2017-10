Rama sulmohet nga Vasili: Po i heq bukën e gojës biznesit

Deklarata e kryeministrit Rama për biznesin e vogël dhe faktin se të gjithë do paguajnë TVSH ka bërë që ish- kreu i LSI-së, Petrit Vasili të reagojë.

Në një mesazh në faqen e tij të ‘Facebook’-ut Vasili theksoi se kryeministri shkatërroi pa mëshire mijëra biznese të vogla duke u vendosur TVSH-në

MESAZHI I VASILIT

Kryeministri gjymtyrë e oligarkisë vret biznesin e vogël.

Kryeministri shkatërron pa mëshire mijëra biznese të vogla duke u vendosur TVSH-në.

Kryeministri gjymtyrë dhe instrument i verbër i oligarkisë e pasuron pafundësisht atë duke i hequr edhe bukën e gojës biznesit të vogël.

Shpjegojani shkollëpakut se kjo punë s’ka lidhje as me fatura e as me kupon se u bë gazi i botës me ato që thotë.

Siç ua dha Shqipërinë me koncesione 2-3 oligarkëve, tani po ky tipi kryeministër do që t’ia japë edhe gjakun, djersën e bukën e gojës të bizneseve të vogla të mbijetesës,

supermarketeve të oligarkise.