Rama flet për “bombat” e Donald Lu: Deri në verë situata do ndryshojë

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Kryeministri Edi Rama nga Fierit, ka komentuar deklaratat e forta që ka bërë pak ditë më parë ambasadori amerikan Donald lu, për situatën kriminale në Shqipëri.

Ai ka komentuar situatën në Elbasan, duke thënë që çështja është në ndjekje të vazhdueshme.

Ndërsa ka thënë që deri në pranverë situata me krimin në Shqipëri do të ndryshojë, pasi do të ketë rezultate konkrete.

‘Falënderoj ambasadorin që mu bashkua mua. Situata në Elbasan po ndiqet vazhdimisht. Deri në verë situata me krimin do të ndryshojë, do të kemi rezultate’, deklaroi Rama.