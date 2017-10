Trafiku i drogës, Prokuroria: Bastisje dhe kontroll shtëpisë së Saimir Tahirit

Tweet on Twitter

Saimir Tahiri, ish-minister i Brendshem duhet se do te hetohet pkotesisht ne lidhje me akuzat e dyshimet per trafikim lendesh narkotike si pjese e grupit kriminal te Habilajve ne Vlore.

Mesohet se bashkë me lejen për arrestim prokuroria e Krimeve te renda i ka kerkuar kuvendit edhe Bastisjen dhe kontrollin e shtepise se Tahirit.

“Në bazë të të dhënave të përftuara në kuadër të këtij hetimi, Prokuroria për Krime të Rënda kërkon nga Komisioni i Mandateve në Kuvendin e Shqipërisë dhënien e autorizimit për “arrestimin, heqjen e lirisë dhe kontrollin personal e të banesës” për deputetin Saimir Tahiri” thuhet ne njoftimin e saj.