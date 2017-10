Rama prezanton platformën e bashkëqeverisjes me qytetarët

Kryeministri Edi Rama ka prezantuar platformën e bashkëqeverisjes me qytetarët, për të gjithë ata që duan të jenë anëtarë aktivë të koalicionit qeverisës mes Partisë Socialiste dhe njerëzve të zakonshëm.

“Platforma www.shqiperiaqeduam.al nuk është një portal, po një mekanizëm inovativ për të përfshirë drejtpërdrejtë qytetarët në qeverisjen e vendit, proceset vendimmarrëse, luftën kundër korrupsionit”, tha Rama në një ceremoni të organizuar tek Parku Olimpik në Tiranë.

“Sot është një ditë e rëndësishme për këtë mandat, sepse prezantojmë dhe nxjerrim online platformën e bashkëqeverisjes me njerëzit e zakonshëm. Nuk është një faqe më shumë në internet, nuk është një portal, larg qoftë, nuk është as një mekanizëm si të tjerët deri më sot, por një mekanizëm i ri për t’ju dhënë mundësi të gjithë atyre që duan të marrin pjesë aktive në bashkëqeverisje.”

Rama tha se qëllimi është që njerëzit e zakonshëm të bëhen pjesë e qeverisjes.

“Ky mekanizëm nuk anashkalon asnjë mekanizëm ligjor apo kushtetues, por i jep mundësinë çdo qytetari që ka internet të bëhet pjesë e bashkëqeverisjes në kuptimin e plotë të fjalës.”

Rezervave se me këtë mekanizëm mund të nisë një ‘gjueti shtrigash’, Rama tha se kjo nuk qëndron, pasi platforma pranon vetëm anëtarë dhe anëtare realë me identitet të verifikuar, si pjesëtarë të këtij koalicioni. “Nuk është si Facebooku po themi, ku individë të ndryshëm mund të futen me emra të tjerë, apo ku një individ mund të futet me shtatë emra dhe të thojë ç’të dojë.”

Kryeministri tha se kushdo që denoncon do t’i dalë për zot denoncimit të tij për zyrtarët apo për zyra të caktuara.

“Mbas këtij ekrani do të qëndrojë një grup i plotë njerëzish që do të ndjekin çdo kërkesë dhe ankesë”, tha Rama. “Çdo person që do të denoncojë do të jetë pjesë aktive për të ndëshkuar së bashku një sjellje apo një zyrë që nuk bën atë që duhet.“