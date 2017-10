Përgjimet e trafikantëve, Tahiri ka një kërkesë për Ramën

Tweet on Twitter

Në konferencën për shtyp, Tahiri kërkoi të hetohet, derisa të dalë e vërteta.

Ndonëse pretendoi se është përdorur qëllimisht nga ta, ai ka kërkuar falje për gjithçka ka ndodhur. Në radhë të parë prindërve, e familjes e më pas çdo personi që e ka besuar e mbështetur deri më sot.

“Iu kërkoj falje prindërve dhe familjes time çdo shqiptari që ka besuar tek unë. Besimin që ma kanë dhënë njerëzit e kam borxhin më të madh”,- tha ai.

Por në fjalën e tij, ai i dha një mesazh kryeministrit Rama e deputetëve të PS-së se nuk kërkonte nga askush prej tyre mbrojtje.

“Nuk kërkoj nga askush të më mbrojë, as nga kolegët e grupit dhe as nga kryeministri vetë”, tha ai ndërsa u shpreh se do t’i shkonte deri në fund kësaj çështje.