Parashikimi Kosovë, borë në fundjavë, ulje drastike e temperaturave

Nesër mot i ngrohtë, fundjava e ftohtë me shi, në vise malore edhe borë. Ditën e nesërme, të enjten, masa të ngrohta ajrore, përkohësisht do të sjellin përmirësim të motit me kthjellime dhe rritje të temperaturave edhe mbi vlera mesatare.

Nga dita e premte, një front i ftohtë nga veriu i kontinentit do të kaloj mbi rajon, ku në orët e pasdites dhe mbrëmjes do të krijoj kushte për mot më të ftohtë dhe reshje shiu, e ditën e shtunë do të mbajë mot dukshëm më i ftohtë, kryesisht i vranët, kohëpaskohe me shi, ndërsa në vise malore mbi 1500m priten edhe reshjet e para të borës. Deri në mbrëmje reshjet pritet të pushojnë.

Të dielen do të mbajë mot me vransira dhe intervale me diell. Temperaturat pas rënies së sotme, nesër do të shënojnë rritje me maksimale deri në 22C, e në fundjavë pritet të zbresin deri në 11C deri 15C, ndërsa minimalet do të zbresin nga 7C, deri në 4C.

Era do të fryejë e lehtë dhe mesatare nga jugperëndimi dhe verilindja 3-10m/s. Shtypja atmosferike do të zbres rreth vlerave normale.