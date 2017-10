Nikolla publikon vendimin: Rritje pagash 40 % për mësuesit

Pagat e mësuesve do të rriten me 40 për qind. Pas Kryeministrit Rama, është ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla, ajo e cila ka dhënë lajmin e mirë për të gjithë punonjësit e arsimit parauniversitar.

Por kjo shtesë nuk do të nisë të aplikohet menjëherë e plotë brenda vitit të parë. Ajo do të jetë graduale, për të arritur në pragun e 40 përqindëshit brenda mandatit të dytë. PAGAT Aktualisht, një mësues paguhet mesatarisht 45 mijë lekë të rinj, me rritjen që parashikohet deri në vitin 2021 pagat pritet të arrijnë nivelin e 63 mijë lekëve.

Nga kjo shtesë do të përfitojnë rreth 35 mijë arsimtarë. Ajo që ende nuk dihet është nëse rritja do të jetë e njëjtë për të gjithë, pra nga edukatorët deri te drejtorët, apo e diferencuar mbi bazën e disa kritereve, siç mund të jetë pozicioni apo vjetërsia në punë.

Çka mund të thuhet është se ky shpërblim do të kërkojë në këmbim performance më të mirë në punë. Kështu, edhe këtë vit, arsimtarët në të gjithë vendin nuk do t’i shpëtojnë testimit të njohurive, i cili do të zhvillohet përgjatë 3 muajve të ardhshëm.

Ndërsa paralajmëroi rishikim të sistemit të kualifikimit, ministrja Nikolla la të nënkuptohej se rezultatet e dala do të shërbejnë si tregues mbi atë që shkon dhe nuk shkon sot në shkollat 9-vjeçare dhe gjimnaze. Pra, do të jetë e njëjta skemë që është aplikuar edhe 3 vitet e kaluara, me qëllimin e vetëm për të identifikuar dhe korrektuar më pas ato elemente që kanë dështuar në procesin e mësimdhënies.

“Do të mundësojmë nxjerrjen nga niveli i dobët i rreth 2200 mësuesve në të gjithë Shqipërinë, ashtu sikurse do të ndërtojmë një sistem të ri të kualifikimit. Pa dyshim, më- suesit duhen mbështetur me pagën. Ne jemi angazhuar të rrisim deri në 40% pagën e tyre. Mësuesit duhen mbështetur me mënyrën se si formohen dhe si edukohen në fakultetet e edukimit”, tha Nikolla.

AKREDITIMI

Nga gjimnazi “Sinan Tafaj” në kryeqytet, ku zhvilloi një takim me mësuesit në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Mësuesit, Nikolla u ndal edhe në raportin e akreditimit dhe renditjen e universiteteve. Për ata që nuk u dakordësuan me rezultatet e raportit dhe ata që hodhën dyshime mbi cilësinë e tij, ministrja bëri të qartë se të dhënat e raportit janë një mënyrë për të parë të vërtetat në sy dhe për të vënë dorë në përmirësimin e tyre.

“Raportet me të cilat ato kanë vlerësuar institucionet tona të arsimit të lartë janë raporte jo vetëm serioze, por raporte që do të shërbejnë për të ndërtuar planet e punës nga të gjitha institucionet tona të arsimit të lartë, sepse kanë lënë një sërë rekomandimesh që duhen plotësuar. Një eksperiencë e re e të thënit të të vërtetave të shëndetshme deri në fund, por pa dyshim që nuk mbetet këtu”, apeloi Nikolla për drejtuesit e institucioneve të arsimit të lartë dhe stafin pedagogjik. Surprizë e raportit të akreditimit të kryer nga agjencia britanike ishte Universiteti i Tiranës, të cilit iu dha akreditimi vetëm për një vit, nga 6 që ishte maksimalja.