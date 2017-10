LSI i kërkon llogari Ministres së Mbrojtjes Olta Xhaçka: Pse radarët nuk punuan për 3 vite?

Pas deklarates së ministres së Mbrojtjes Olta Xhaçka për sistemin e radarëve të rinj që do të monitorojnë hapësirën detare, ka reaguar ashpër nënkryetari i LSI-së, Luan Rama.

Me ane te nje postimi ne faqen e tij ne Facebook, Luan Rama i ka adresuar disa pyetje ministres.

Reagimi i Luan Rames

Zonja Ministre e Mbrojtjes paska thënë se Ministria e Mbrojtjes do të blejë radarë të rinj!

Po përse nuk kanë qenë në punë prej më shumë se tre vitesh radarët ekzistues, kur do të na e thotë?!

Po përse sistemi i radarëve është venë në shërbim të grupeve kriminale të trafikantëve të drogës, kur do të na e thotë?!

Po përse janë cënuar standardet e sigurisë kombëtare në kontrollin e hapësirës detare të Republikës së Shqipërisë kur do të na e thotë?!