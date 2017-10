Krimi i dyfishtë në Lushnje, plot 41 plumba u derdhën mbi viktimat

Forcat speciale dhe drejtues të lartë të Policisë po qëndrojnë në Lushnjë, për të lokalizuar Laert Haxhiun dhe Orgest Bilbilin, autorët e atentatit ku mbetën të vrarë Zamir Latifi dhe Jurgen Hoxha. Qytetarët janë ende të tronditur nga ngjarja e rëndë.

Policia po heton disa pista për ngjarjen, ku kryesorja është ajo e hakmarrjes, pasi dy personat e shpallur në kërkim rezultojnë me precedentë penalë.

Sipas policisë, ata dyshohen për vrasjen e ish-anëtarit të bandës së Lushnjes, Gerti Lalës, i njohur me nofkën “Iriqi”, në korrik të vitit 2010. Për këtë vrasje, Haxhiu u dënua me 32 vite burg, por bëri vetëm 3 dhe doli për mungesë provash.

Por shënjestër e atentatit të pasdites së 11 tetorit ka qenë Sajmo Xheliu, i cili ka mundur të largohet duke i shpëtuar plumbave. Ky ishte atentati i dytë që i bëhet Xheliut, pas atij të një viti më parë, më 25 shtator të vitit 2016, ku së bashku me nipin e Aldo Bares, Xhuljo Shkurti mbetën të plagosur.

Pasditen e së mërkurës, Haxhiu ka qenë i shoqëruar nga dy persona të tjerë, të cilët së bashku kanë zbrazur 41 fishekë, nga të cilat 31 plumba kanë rënë në trupin e Zamir Latifit dhe 10 në trupin e Jurgen Hoxhës.

Autorët u larguan në drejtim të Beratit, braktisën automjetin në fshatin Cukas, të cilit i kanë vënë flakën. Burime nga Prokuroria thonë se ekziston një dëshmitar kyç, i cili po mbahet i fshehtë për arsye sigurie. Sipas Prokurorisë, një nga pistat e dyshuar është ajo e konflikteve të bandës së Lushnjes dhe ekzekutimi në vitin 2000 të djalit të xhaxhait të Laert Haxhiut.

“Ndonëse autorët janë identifikuar, ngjarja e së mërkurës tregon se hesapeve të vjetra kriminale po i shtohen ato të reja, të lidhura me pazaret e drogës. E kjo, për fat të keq është premisë për ngjarje të tjera të rënda, e jo vetëm në këtë qytet”./tch/