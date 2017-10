Koreja kërcënon: Nëse konflikti vazhdon, do hedhim “lumë zjarri” mbi SHBA

Koreja e Veriut përsëri ka kërcënuar Shtetet e Bashkuara. Këtë herë vendi komuinst thotë se nëse tensioni vazhdon, do e kthejnë Amerikën në një lumë zjarri.

Përfaqësuesi koreanoverior i Komitetit për Paqe i rajonit Azi-Paqësor tha se Peniani është gati të shndërrojë Shtetet e Bashkuara në një “lumë zjarri” në rast se tensioni dhe armiqësia amerikane do të vazhdojë. Lajmi transmetohet nga agjencia e lajmeve Jonhap, që citon median shtetërore të vendit komunist, KCNA.

“Si përfaqësues, unë ju citoj qartë deklaratën e Këshillit të Shtetit të Koresë së Veriut, lidhur me ultimatumin e agresorëve amerikanë që janë çmendur dhe sfidojnë ushtrinë e fuqishme të Koresë së Veriut. Është me rëndësi të jashtëzakonshme që i moshuari i çmendur të kuptojë se ne do t’i përgjigjemi zjarrit me zjarr”, tha zyrari duke iu referuar presidentit amerikan, Donald Trump.

Zëdhënësi i Komitetit kritikoi deklaratat e fundit lidhur me çështjen e Koresë së Veriut të kreu të Shtëpisë së Bardhë si dhe fluturimin e avionëve amerikanë afër kufirit të vendit komunist. Më herët Trump ka shkruar në tuiter se një zgjidhje ushtarkae e konfliktit me Penianin është i mundur. Edhe pse nuk e mbështet, presidenti amerikan thotë se ndërhyrja ushtarake do të jetë shkatërruese për Korenë e Veriut.

Regjimi i liderit Kim Jong-un është shprehur se do të rrëzojë avionët amerikanë që provokojnë në afërsi të kufirit. Nga ana tjetër administrate e presidentit Trump duket se ka vullnet për të qëtësuar gjakrat. Gjatë një vizite në Kinë, sekretari i shtetit Reks Tillerson theksoi se SHBA është e gatshme për negociata me Korenë e Veriut.