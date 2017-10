Klaudia Pepa shfaqet super në formë, por Albi Nako i shkruan një koment “të veçantë”

Dy balerinët e njohur shqiptarë janë në qendër të vëmendjes prej disa muajsh. Menjëherë pas publikimit të lajmit se ata janë divorcuar të gjithë donin të dini shkaqet që i ndanë bashkëshortët.

Albi Nako dhe Klaudia Pepa u përfolën akoma më shumë, pasi në një mesazh të transmetuar në emisionin ‘Rudina’, ajo e cilësoi ish-bashkëshortin e saj Albin si ‘Vëllain e madh’.

Por këtë herë Klaudia ka vijuar me publikimet e saj provokuese. Ajo ka kërkuar ndihmë nga miqtë e saj, se çfarë të zgjedhë për të veshur. Si gjithmonë nuk mund të mungonte dhe reagimi i Albit. Balerina është shfaqur shumë sensuale.

Me sa duket kjo foto e ka bërë të qeshë, pasi komenti i tij shoqërohet me ikona që ‘qeshin me lot’ dhe asnjë fjalë. Ndërkohë Klaudia nuk e parë të arsyeshme të reagojë lidhur me komentin e ish-partnerit të saj.