Kishin planifikuar sulm në “Time Square’’, FBI parandalon xhihadistët e ISIS

Komploti i disa xhihadistëve për të sulmuar Neë York-un përfshirë këtu sheshin Time Square dhe sistemin e metrove është ndaluar nga agjentët e FBI-së.

Tre persona janë arrestuar nën akuzat se kishin planifikuar të kryenin sulme në emër të militantëve të shtetit islamik ISIS vitin e kaluar. Një prej të dyshuarve është shprehur se dëshironte të përsërite edhe një herë ngjarjen e rëndë të 11 shtatorit, njofton agjencia e lajmeve BBC.

Komploti u zbulua teksa një agjent i FBI-së ishte shtirur si mbështetës i ISIS dhe komunikonte me tre të dyshuarit, dy prej të cilëve 19 vjeç dhe një 37 vjeç.

“Ata kishin planifikuar të kryenin shpërthim me eksploziv në sheshin Time Square, në stacionet e metrosë së Neë York-ut dhe të qëllonin me armë zjarri civilë nëpër koncerte”-thuhet në një deklaratë të departamentit amerikan të drejtësisë.

“Të tre të akuzuarit kishin shpresuar të kryenin sulme gjatë muajit të Ramazanit në vitin 2016, duke marrë shembull nga sulmi në Paris dhe në Belgjikë”-njofton më tej BBC.

Sakaq, edhe në vitin 2010 është tentuar të sulmohet me bombë sheshi Time Square por plani i autorit, i cili u dënua me burgim të përjetshëm, dështoi pasi bomba nuk shpërtheu.