Kastriot Ismailaj dënohet me 11 vite burg, i sekuestrohen edhe miliona dollarë

Gjykata e Tiranës ka dënuar me 11 vite burg ish-administratorin e DIA, Kastriot Ismailaj, për të cilin prokuroria kërkoi 15 vite heqje lirie.

Mësohet se togat e zeza vendosën edhe sekuestrimin e një shumë të mëdha që llogaritet në miliona dollarë.

Ky verdikt vjen pas një seance maratonë dhe pas 1 vit e gjysmë hetimesh. Ndërkohë, janë sekuestruar dhe kanë kaluar në llogaritë e shtetit;

-3 milionë dollarë

-451 mijë euro

-939 mijë dollarë

-12 mln lekë reja.

Deri më tani nuk dihet nëse dy avokatët e zgjedhur nga Ismailaj do të apelojnë vendimin apo jo, pasi ata nuk ishin të pranishëm në sallë kur u dha vendimi.

Kastriot Ismailaj u akuzua për “Mashtrim me pasoja të rënda” dhe “Pastrim të parave”, vepra këto të kryera në bashkëpunim me persona të tjerë. Sipas organit të akuzës, Ismailaj me anë të falsifikimit e mashtrimit arriti të përvetësojë nga kompania CEZ-shpërndarje rreth 5 milonë euro.