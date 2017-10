Ish- shefi i SHIK-ut në Berat u dhunua gjatë sulmit për grabitje, policia nuk bindet me këtë shkak

Rikthehet në vëmendje dhunimi i ish-shefit të SHIK-ut në Berat, Artan Dauti. Mësohet se 48-vjeçari kishte vetëm tri ditë që kishte ardhur nga Italia, vend ku sipas të dhënave, ai jeton që prej vitit 1996.

Ngjarja ndodhi në lagjen e familjes së tij, “28 Nëntori”.

Ai kishte dalë për disa vizita te njerëzit e tij dhe kur po kthehej në orët e darkës për në banesën e tij, dy persona, të cilët sipas përshkrimit që ai ka dhënë në polici kanë qenë adoleshentë, e kanë qëlluar atë me grushte.

Sulmi ka qenë krejt i papritur, sapo ai ka hapur derën e makinës së parkuar në rrugicë dhe do të futej për në banesën e prindërve të tij. Sipas Policisë, dy persona e kanë qëlluar me grushte nga pas, kryesisht në kokë dhe në kurriz. Më pas ata janë larguar me shpejtësi.

Fillimisht, nga vetë i lënduari është aluduar se autorët kanë pasur qëllim grabitjen e tij.

Kjo pistë po hetohet nga Policia, por nuk shihet si fort e mundshme duke pasur parasysh faktin se atij nuk i kanë grabitur asnjë send, përfshirë këtu portofolin, celularët etj.

Gjatë marrjes në pyetje, 48-vjeçari ka mohuar që ngjarja të ketë lidhje me ndonjë konflikt të mundshëm të tij, as të këtyre ditëve të qëndrimit të tij në Shqipëri, por as të kohëve më të hershme kur ai ka qenë në krye të SHIK-ut të Beratit, në periudhën 1993-1996.

“Më goditën sapo zbrita nga makina, dyshoj që ishin dy persona”, ka thënë ai në dëshminë e parë për Policinë nga shtrati i spitalit pas sulmit fizik.

Ndonëse nuk ka pasur plagë të rënda, sërish ai e ka parë të arsyeshme të shkojë në spital për një vizitë, duke qenë se grushtet kryesisht i ka pasur në kokë. Pasi ka marrë miratimin e bluzave të bardha se gjithçka ishte në rregull me shëndetin e tij, Artan Dauti ka lënë spitalin.

“Më datë 02.10.2017, në sallën operative ka mbërritur një telefonatë nga shtetasi A.D, 48 vjeç, i cili njoftoi se është goditur me grushte nga dy persona të panjohur. Menjëherë, shërbimet e Policisë kanë shkuar dhe kanë kontaktuar me shtetasin A.D ku rezultoi se: Dy persona ende të paidentifikuar e kanë goditur këtë shtetas me grushte. Vijon puna nga shërbimet e Policisë për dokumentimin ligjor të kësaj ngjarjeje”, thuhej në komunikatën e dhënë mbrëmë nga Policia e Beratit.

Burime nga grupi i hetimit bënë të ditur se nuk përjashtojnë asnjë pistë të mundshme, që nga grabitja, pistë e cila është hedhur nga vetë i dëmtuari, e deri te konfliktet e mundshme të vjetra të tij për shkak të detyrës që ka mbajtur.

Siç mësohet, ish-shefi i SHIK-ut, baba i dy fëmijëve, vinte shumë rrallë në Berat. Madje, ai kishte vite që nuk është parë në qytet. Burime nga të afërm të familjes bënë të ditur se ai është rikthyer tri ditë më parë pasi ishte njoftuar nga familja e tij se e ëma ishte e sëmurë. Dauti ka shërbyer si shef i SHIK-ut në Berat në vitet 1993- 1996.