I revoltuar, Rama i drejtohet gazetarëve: Turp t’u vijë, as lexoni, as kuptoni

Kryeministri Edi Rama, ka sulmuar rëndë gazetarët. Prej kohësh, Rama i ka cilësuar ata si ‘’kazanë’’ dhe se nuk lexon asnjëherë apo dëgjon punën e tyre.

Ndërsa sot, ai i është drejtuar se ata nuk kuptojnë, as lexojnë, as thellohen e as duan të dëgjojnë për të kuptuar për cfarë bëhet fjalë.

Sapo doli nga seanca plenare, kryeministri Rama është ndalur në një prononcim për mediat duke iu lëshuar atyre me këto fjalë:

Turp për të gjithë ju dhe për të gjithë ata që ende nuk keni kuptuar se për cfarë bëhet fjalë dhe vazhdoni corodisni miletin me këto pyetje pa pikë sensi, nuk keni kuptuar se jemi sot në kushte thjesht të qarta për këdo që merr mundimin të lexojë pesë rreshta para se të tregojë të tjerëve duke abuzuar me misionin e ndërmjetësit se për cfarë bëhet fjalë.

Nuk keni marrë vesh që imuniteti i deputetit ka rënë prej kohësh, nuk jemi në një situatë ku diskutojmë tja heqim apo lëmë imunitetin, e keni marrë vesh? Jo!

Së dyti, e mund të qeshni sa të doni, jeni pjesë e këtij problemi të madh në tërësinë që ka Shqipëria ku përconi akuzat, po pasur as përgjegjesi për atë që përçon.