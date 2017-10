Grabitën mijëra euro bizhuteri, arrestohen në Maltë dy shqiptarët e shumëkërkuar

Dy shqiptarët e shpallur në kërkim për grabitjen e bizhuterive në Maltë, u arrestuan.

“Diamonds International” u grabit para disa ditësh në Maltë, ndërsa mësohet se njëri prej autorëve është shtetasi Ramazan Hysa, 24 vjeçar e tjetri nuk është identifikuar ende.

Siç shkruajnë mediat, “shqiptari që besohet të jetë një nga dy grabitësit që të armatosur dhe të maskuar grabitën “Diamonds International” në Tigné u kapën në Paceville mbrëmjen e kaluar.

Punonjësit e policisë që kishin ngritur një patrullë në Paceville besohet se e kanë njohur shqiptarin ndërsa po pinte në një bar të njohur me një burrë tjetër shqiptar. Kur oficerët u afruan, personi drejtoi armën mbi ta, por nuk arriti të qëllonte.

Të dy shqiptarët u arrestuan por nuk dihet ende nëse personi që ishte në shoqërinë e autorit të dyshuar ka lidhje me krimin.

Policia kishte nxjerrë një fotografi të njërit prej grabitësve, Ramazan Hysës, menjëherë pas mbajtjes dhe lëshoi një urdhër arresti evropian.

Të dy burrat u larguan me bizhu me vlerë dhjetëra mijëra euro pas grabitjes. Ata ishin larguar me një makinë të bardhë, para se ta braktisnin atë në Gzira dhe duke vazhduar me arratisjen e tyre në një biçikletë.

Një oficer privat i sigurimit privat u plagos pasi një nga grabitësit e goditi atë në kokë me një armë gjahu, e cila u përdor për të gjuajtur në ajër”.