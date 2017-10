Gjykata liron turkun e arrestuar në Durrës për terorizëm, kundërshtar i Erdogan

Gjykata liron shtetasin turk te arrestuar në portin e Durrësit me akuzën e terrorizmit. Turku i cili bente postime ne internet kunder presidentit Erdogan do të gjykohet në gjedje të lirë.

Gjykata e Durrësit ka rrëzuar kërkesën e prokurorisë për caktimin e masës së sigurisë “arrest me burg” për shtetasin turk Muhammet Yasir Aydogmus, për të cilin autoritetet turke kanë nxjerrë urdhër kërkimi ndërkombëtar, pasi ndaj tij një gjykate në Stamboll ka caktuar masën “arrest me burg” për “pjesemarrje në organizate terroriste të armatosur”.

Prokuroria e Durresit kërkoi caktimin e masës “arrest me burg” për efekt ekstradimi. Por gjykata, pasi ka vlerësuar të ligjshem arrestin e kryer nga policia gjyqësore, ka vendosur lirimin e tij nga salla e gjyqit dhe gjykimin në gjendje të lirë.

Shtetasi Muhammed Aydogmus u ndalua pranë pikës së kalimit kufitar në Durrës sëbashku me bashkëshorte 34 vjeçare dhe dy fëmijët. Ata u kapën që të katërt me pasaportë false në tentativë “arratisje” tranzit nga Shqipëria në Itali.

Autoritetet shqiptare janë të rezervuara dhe nuk japin më shumë informacion, por duke iu referuar shkrimi të mediave turke ai rezulton si anëtar i një grupimi që përmes një faqeje në rrjeteve sociale bënte propagandë pro klerikut Fetullah Gulen, i cili nga drejtësia turke akuzohet si arkitekti i grushtit të shtetit të vitit të kaluar.